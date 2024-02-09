Menstrüal kap; uzun süreli ve daha rahat kullanımı, çevreye diğer regl ürünlerine kıyasla daha az zarar veren, sık sık değiştirilmesi gerekmeyen ve neredeyse hiç sızıntı yapmayan kadınların en gözde regl ürünü…

Yıllardır regl dönemlerinde en sık kullanabileceğimiz iki alternatiften haberdardık: ped ve tampon ama artık bu seçeneklere daha iyi bir alternatif eklendi o da, menstrüal kap. Belki birçok kadının ilk defa duyduğu ya da daha önce duyup kullanmaya çekindiği bir ürün. Peki nedir bu menstrüal kap?

Menstrüal Kap nedir?

Huni şeklinde, gayet esnek yapılı ve medikal sıvıdan üretilen bir üründür. Tampon veya pedlerin aksine uzun süreli kullanılabilmektedir. Örneğin, ped kullandığınızda en az 3-4 saatte bir değiştirmek gerekiyor ama menstrüal kap kullandığınızda en fazla 12 saat boyunca hiçbir rahatsızlık hissetmeden uzun süre kullanabiliyorsunuz. Ayrıca, ped veya tampon kullanırken regl kanamasından hemen sonra bu ürünler çöpe atılır ama kap kullanırken içindeki sıvıyı boşaltıp sabunla yıkadıktan sonra tekrar kullanabilme şansımız oluyor.

Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

1- Ürünü ilk aldığınızda ve regl döneminiz bittikten sonra sakladığınızda mutlaka kullanmadan önce 100 derece kaynamış suda 5 dakika boyunca beklemesi gerekiyor. Çünkü ürünün, üzerindeki bakterilerden arınması gerekiyor.

2- Kendinize uygun olan kap boyutunu seçmeye dikkat etmelisiniz. 30 yaş altı için küçük boy, doğum yapanlar için orta boy ve doğum yapmış aynı zamanda akıntısı çok olanlar için ise büyük boy tavsiye edilmektedir.

3- Ek olarak, cinsel ilişkiye girmemiş olan ve spiral varlığı veya miyom gibi ara kanamaya sebep olabilecek durumlar için bir hekime danışınız.

4- En önemlisi ise, en fazla 12 saat boyunca kullanabileceğinizi unutmayın. Mutlaka en kısa zamanda sıvının boşaltılması gerekiyor. Buna dikkat etmezseniz, rahimde bakteri üretimi veya hastalıklar meydana gelebilir.

Menstrüal Kap Nasıl Kullanılır?

Öncelikle kendiniz için en rahat pozisyonu seçmelisiniz (oturarak, çömelerek ya da ayakta) ardından ürünü görsellerde gösterildiği gibi katlayarak vajinanın içine yerleştirmelisiniz. Tabii bu işlemi nasıl rahat hissediyorsanız öyle yapmalısınız. Ürünü yerleştirdikten sonra rahmin içine iyice oturduğundan ve dışarıdan hiç hava almadığından emin olmalısınız. Bunun için ise, parmağınızla kontrol edebilirsiniz.

Zine Akıncı

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