Önümüzdeki günlerde stand-up komedyeni ve oyuncu Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı bir filmde kamera karşısına geçmeye hazırlanan Ahsen Eroğlu, projeye başlamadan önce tatile çıkarak tüm yılın yorgunluğunu ve stresini attı.

27 yaşındaki ünlü oyuncu, ilk önce mavi bikinisiyle çekilen fotoğraflarını daha sonra ise beyaz bikinisiyle verdiği pozlarını 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladı. Fit görüntüsü ile dikkat çeken Eroğlu’nun paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte güzel oyuncunun o fotoğrafları…