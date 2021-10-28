Meltem Miraloğlu’na üzücü haber

Oyuncu Meltem Miraloğlu, felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay‘a açtığı 50 bin dolarlık tazminat davasını kaybetti.

Tazminat davası açmıştı

Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelini canlandıran Meltem Miraloğlu, Amerika’da dedesi yaşındaki Patrick’le evlenmesini ortaya çıkartan ve konuyla ilgili yazılar kaleme alan Onur Akay’a 50 bin dolarlık tazminat davası açmıştı.

Dava reddedildi

Mahkeme, ilk duruşmada davacı Meltem Miraloğlu‘nun Onur Akay‘a açtığı davayı reddetti. Mahkemenin verdiği gerekçeli karar sonradan açıklanacak.