Meltem Miraloğlu’na Üvey Evlat Şoku

2011-2013 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan “Hayat Devam Ediyor” dizisi başarı kazanan ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, bir süre dizi teklifi alamayınca Amerika’ya taşınmıştı. Güzel oyuncunun burada kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı Patrick Grady ile evlenmesi, herkesi şaşkına çevirmişti. Yaptığı evlilik ile sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu’nun bu kez babasının kandırıldığını düşünen üvey oğlu ile başı dertte.

Miraloğlu, geçtiğimiz yıl evden kaçarak kocasının ona geri dönmesi için aldığı kırmızı renkteki son model otomobil haberiyle çok konuşulmuştu. Aynı zamanda ABD’li kocasına vasiyet yazıldığı ve Patrick’in ölümünden sonra tüm mal varlığının kendisine geçeceği iddia edilmişti.

Meltem Miraloğlu tarafından alınan son gelişmeler göre; Patrick’in öz oğlu hem üvey annesi Miraloğlu’na, hem de babası Patrick’e dava açtığı söyleniyor. Babasının aile içi düzeni bozacak tavırlar sergilediğii gerekçesiyle mahkemeye sunan öz oğlu, babasının parasını ve hayatını yönetebilmek için Los Angales Yüksek Mahkemesi’ne vasiyet iptal davası açtı.

82 yaşındaki Patrcik’in oğlu, üvey annesi Meltem Miraloğlu’nun sadece babasının parası ve Green Card için evlendiğini öne sürdü.