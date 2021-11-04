Meltem Cumbul Kırmızı Oda’da

Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ eserinden uyarlanan, Binnur Kaya’nın başrolünde olduğu, Kırmızı Oda dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, bir süredir eğitmenlik yaparak genç yeteneklere oyunculuğun inceliklerini öğretiyordu. Kendisine gelen birçok teklifi reddeden başarılı oyuncu Meltem Cumbul, Kırmızı Oda dizisine ‘evet’ dedi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Meltem Cumbul 7 yıl aradan sonra ilk kez bu hafta sürpriz bir sahne ile seyirci karşısına çıkacak.