Son olarak ‘Kırmızı Oda’ adlı dizide canlandırdığı Alya karakteriyle ekranlara gelen Melisa Sözen, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Sözen, Bu yıl çekimlerinin yapıp, bitirdiğimiz ve önümüzdeki yıl yayınlanacak olan bir dizi için çalıştık. Birkaç proje var. İyi işler okuyorum. Yazın genelde İstanbul’daydım. Kısa tatiller yaptım sadece” şeklinde konuştu.

37 yaşındaki ünlü oyuncu, özel yaşamı hakkında ise “Güzel giden bir ilişkim var”dedi. Hemen arkasından ise Sözen, “Evlilik haberi veremeyeceğim sizlere. Biz böyle mutluyuz” ifadelerini kullandı.