Eski sevgililer oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci Umut Evirgen, önceki akşam Cihangir Rika adlı mekanda pişti oldu.

“Şu an konuşacak halim yok”

Evirgen’in mekana geldiğini görünce oradan ayrılan Şenolsun, muhabirlerin “Umut Evirgen’i gördünüz mü?” sorusuna “Evet geldi, gördüm kendisini. Şu an konuşacak halim yok. Keyfim çok yerinde. Hayatımda kimse yok” yanıtını verdi. Bir süre sonra mekandan ayrılan Umut Evirgen ise, “Melisa hanım da içerideydi” diyen muhabirlere “Olacak tabii, düşman değiliz” diye konuştu.