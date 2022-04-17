Melisa Şenolsun, geçen cuma Cihangir’de adının daha önce aşk dedikodularına karıştığı meslektaşı Ekin Mert Daymaz’la görüntülendi.
Magazin Hattı’na “kalbim boş” diyen Melisa Şenolsun, geçen cuma Cihangir’de adının daha önce aşk dedikodularına karıştığı meslektaşı Ekin Mert Daymaz’la görüntülendi.
Bir mekânın önünde sohbet eden ikili, kameraları görünce farklı yönlere doğru yürüdü.
Daha sonra peş peşe aynı eve giden ikiliden Ekin Mert Daymaz, bir süre ara sokaklarda dolaşıp muhabirleri atlatmaya çalıştı.