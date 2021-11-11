Melisa Döngel’den Jose Sosa açıklaması

FOX ekranlarının sevilen dizisi ‘Aşk Mantık İntkam’da ‘Çağla’ karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melisa Döngel, aşk hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İş insanı Deniz Şahin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Döngel’in, Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa ile aşk yaşadığı iddia edildi. Güzel oyuncu, hakkında çıkan söylentilerle ilgili ilk açıklamayı yaptı.

Takvim’in haberine göre; katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını cevaplayan Döngel, kalbinde kimsenin olmadığını ve şuan için kariyerine odaklandığını söyleyerek “Fenerbahçe’nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. O gece de mekanda denk geldik. Kendisi benim arkadaşım” ifadelerini kullandı.