‘Sen Çal Kapımı’ ve ‘Aşk Mantık İntikam’ gibi başarılı yapımlarda yer alan güzel oyuncu Melisa Döngel, ilk sinema filmi olan “Prestij Meselesi” ile beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor.

Filmde, Eser Yenenler ile evli bir çifti canlandıran Döngel, 90’lı yılları yansıtan saç modeliyle ve Harika Avcı’nın unutulmaz şarkısı “Sürünüyorum”u seslendirmesiyle dikkat çekti.

Alınan bilgilere göre rolü gereği şarkı söyleyen güzel oyuncunun sesini dinleyen Mahsun Kırmızıgül, Melisa Döngel’in sesini çok beğendi.

23 yaşındaki oyuncu, ünlü tasarımcı Rufat İsmayil imzalı bir elbise ile gala gecesine katılacak. İlk sinema filmiyle beyazperde de göreceğimiz Döngel’i müzik performansı ve oyunculuğuyla hayranlarını şaşırtacak.

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