Şimdilerde Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü ile başrolünü paylaştığı ‘Kusursuz Kiracı’ adlı diziyle ekranlara gelen Melisa Döngel, geçtiğimiz gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Yeni sevgilisiyle birlikte köpeklerini gezdiren güzel oyuncu, bir süre deniz kenarında temiz hava aldı.

Muhabirlerin, sosyal medyada çok konuşulan kavga görüntüleri hakkındaki sorularına üzerine “Ben sizi hiçbir zaman kırmıyorum, şimdi konuşmak istemiyorum” diyen Melisa Döngel, “Yanınızdaki erkek arkadaşınız mı?” sorusu karşısında ise yalnızca gülümsedi.