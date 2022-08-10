Yeni sezonda Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Yakup Ortaç, Bennu Yıldırımlar ile birlikte ‘Kusursuz Kiracı’ dizisinde başrol oynayacak olan Melisa Döngel, tatilde çektiği yeni fotoğraflarını 3.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Şimdilerde sezon önesi yorgunluğunu atmak için bol bol dinlenen Döngel, pembe renkli bikinisiyle verdiği pozları arka arkaya yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede 300 bin beğeniye ulaşırken takipçilerinden de tam not aldı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör MelisaDöngel (@melisadongel)’in paylaştığı bir gönderi