Son dönemde rapçi Sefo ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlerle gündemde olan Melisa Döngel, Talu Talks isimli YouTube kanalının konuğu oldu. “Hakkımda en çok aranan soruların cevaplarını vereceğim” diyen oyuncu, “Melisa Döngel estetiksiz hali?” sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

Döngel, “Tamam estetiklerimi açıklayayım o zaman. ‘Estetik’ de denmez buna. Çenem dolgum var, yanak dolgum var, dudak dolgum var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Yapılan işlemleri söyleyeceğim tabiii. Herkes kendiyle barışık olmalı bence” ifadelerini kullandı.

“En çok gülüşümü seviyorlar, gözlerimi seviyorlar” güzel oyuncu, “En sevmediğin yerin neresi?” sorusu üzerine ise “Egoist bir cevap olacak belki ama sevmediğim bir yerim yok. Kendimle barışık bir insanım, kendimi de seviyorum. Sevmediğim bir çenem varmış, elmacık kemiğim varmış. Onları da doldurmuşum” cevabını verdi.