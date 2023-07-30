Genç oyuncu Melisa Döngel, Sefo ile yaşadığı ilişkinin ardından adı Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak Döngel, geçtiğimiz günlerde vizyona giren Barbie filminin galasına katılarak magazin gündeminden uzaklaştı. Kanyon’da gerçekleşen gala için pembe tonlarda bir elbise tercih eden Döngel, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Galadan çekilen pozlarını sosyal medya hesabından “Barbie” notuyla paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Melisa Döngel’in gönderileri kısa sürede 550 binin üzerinde beğeni ve 1300’ün üzerinde yorum alarak büyük ilgi gördü. Sevenlerinden gelen yorumlar arasında “Türkiye’nin Barbie’si”, “Sen olurdun bu film Türkiye’de çekilseydi”, “Gerçek Barbie kızı” gibi övgü dolu ifadeler yer aldı.