Gazeteci Mesut Yılmaz’ın haberine göre; Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Mert Koç ile ayrıldıktan sonra Fransa’nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ve ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan aşklarını ilan etmişti.

Son olarak güzel oyuncu ile Yazıcı’nın, evlilik için ilk adımı attıkları öğrenildi. Milli futbolcu, sevgilisi Pamuk’a, Paris’te evlenme teklifinde bulundu.