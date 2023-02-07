Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, depremden sonra yaptığı paylaşımda anneanne ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söylemişti. Pamuk, “Anneannem yürüyemiyor, hasta… Teyzem ile binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı? 75. yıl Bulvarı no.10 Cem apt 4’üncü kat Antakya” sözleriyle yardım isterken güzel oyuncudan sevindirici haber geldi. “Anneannem de teyzem de kurtuldular. Çok şükür. Allah ülkemize yardımcı olsun…” dedi.

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