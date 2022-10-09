Geçtiğimiz ay Eylül ayının son günlerinde kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç ile ayrılma kararı alan Melisa Aslı Pamuk, önceki gün Arnavutköy’deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Muhabirlere görüntü vermemek için elinden geleni yapan Pamuk, arkadaşlarına mekanın arkasındaki dar yola motosiklet çağırmalarını istedi. Uzun süre direnen ünlü oyuncu, başarılı olamayınca arkadaşlarını basın mensuplarının yanına gönderdi.

Güzel oyuncunun arkadaşının sevgilisi, gazetecilere tehditler savurarak “Siz kimsiniz?”, “Burada görüntü alınmayacak” ve “Yiyorsa çekin” gibi sözler kullandı. Bir süre sonra ön kapıdan çıkmak zorunda kalan 31 yaşındaki oyuncu, çağırdığı taksiye binip hızla oradan uzaklaştı.