Melis Sezen’i Görenler Zor Tanıdı

Ekranların sevilen dizisi “Sadakatsiz”de canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda alışveriş yaparken kameralar tarafından görüntülendi. İzin gününde annesi ile alışverişe çıktığını söyleyen ünlü oyuncunun makyajsız hali görenleri şaşırttı.

Hayranlarını geri çevirmedi

Sokakta hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Sezen, “Bana gösterilen bu ilgi hoşuma gidiyor. Kimseyi geri çevirmek istemiyorum” ifadelerini kullandıktan sonra, sevenleriyle fotoğraf çektirdi. Genç oyuncunun makyajsız halini görenler zor tanıdı.

“İçimde çok farklı Melis’ler var”

Melis Sezen geçen haftalarda bir dergiyle yaptığı röportajda, “İçimde çok farklı Melisler var. Bir tarafım minnoş bir bebekken, diğer tarafım ise savaşçı ve inatçı. Bazı zamanlar duygusal ve deli olduğum da doğrudur.” sözlerini kullanmıştı.

Melis Sezen kimdir?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde Silivri’de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlayan başarılı oyuncunun Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Bir erkek kardeşi olan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.