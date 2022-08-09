“Sadakatsiz” dizisinde “Derin” karakteri ile büyük bir hayran kitlesi toplayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozlarıyla olay oldu. Güzel oyuncunun, doğal hali ve güzelliği takipçileri tarafından övgü topladı.

Adeta bir melek

Makyajsız haliyle, yatağında beyaz kısa şortuyla verdiği pozlarını paylaşan Melis Sezen’in, eğlenceli halleri dikkat çekti. Güzel oyuncunun, paylaşımının altına “Beyazlar içinde bir güzellik” tarzında yorumlar geldi. Sezen, tüm güzelliği ile herkesi büyüledi.

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