Melis Sezen, Sadakatsiz dizisindeki Derin rolünün yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık bahsettiriyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda katıldığı bir ödül töreninde “Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an” sözleriyle gündeme damgasını vurmuştu. Diğer yandan Melis Sezen, ödül gecesi tercih ettiği cesur kıyafetiyle de uzun süre konuşulmuştu.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Melis Sezen’den yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Melis Sezen’in dansı, hayranları tarafından tam not alırken birçok kullanıcı tarafından da eleştirildi.

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