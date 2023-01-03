Sadakatsiz sonrası Disney+’ın yeni içeriklerinden olan ‘Numen‘ dizisinde rol alan Melis Sezen‘in yeni projesi uzun zamandır merak konusuydu.

En son Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynayan Murat Ünalmış, Gülcemal dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. FOX TV’de ekrana gelmeye hazırlanan Gülcemal adlı dizide Murat Ünalmış‘a kimin eşlik edeceği belli oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Melis Sezen, Gülcemal dizisiyle anlaşma sağladı. Murat Ünalmış ile Melis Sezen, Gülcemal dizisinde başrolleri paylaşacaklar.

Eda Tezcan’ın kaleminden çıkan dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı ise henüz belli değil.

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