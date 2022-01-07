Ünlü oyuncu Melis Sezen, Zorlu AVM‘de görüntülendi.

Sadakatsiz dizisinde ‘Derin‘ karakterine hayat veren Melis Sezen, “Yılbaşından dolayı kısa bir ara vermiştik. Yakın zamanda tekrar ekranlarda olacağız” diyerek yeni bölümlerin müjdesini verdi.

Oyunculuk dışında “Maske Kimsin Sen?” isimli programda jürilik yapan Sezen programla ilgili, “Çok güzel, heyecanlı bir program. Rengarenk yarışmacılar ve jüri oldukça keyifli. Eğlenceli bir program oluyor. Aldığımız geri dönüşler ve eleştiriler daha çok yapıcı yönde olduğu için biz de ayrıca mutlu oluyoruz” açıklamasında bulundu.