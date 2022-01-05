Güzel oyuncu Melis Birkan uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Aras Aydın’ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. 32. yaşına giren Aras Aydın için, “Hayatımın rengi, ömrümün turuncusu, bir tanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun” ifadelerine yer verdi.

Aras Aydın ile çekilen fotoğraflarını yayınlayan Melis Birkan, gönderisinde duygusal ifadeler kullandı.

Melis Birkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hayatımın rengi, ömrümün turuncusu, daima yüzü gülenim, ağlamaktan hiç korkmayanım, enerjisi, neşesi, umudu hiç bitmeyenim, şahane poz verip hep fotoğraf çektirenim, yapmak istedikleri ve tutkusu hiç tükenmeyenim, her spora yeteneklim, herşeyi çalıp söyleyebilen müzisyenim, birtanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun canım sevgilim… @arasaydinofficial

Rengin ve gülüşün hiç bitmesin ve hep dediğin gibi “çok güzel olacak herşey”

(Sonu sürprizli ama bunu yapmam gerekiyordu)