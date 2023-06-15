Ünlü şarkıcı Melike Şahin, aldığı bir ödülü LGBTİ bireylere ve kadınlara ithaf ettiği bir konuşma yapmıştı. Konuşmasında, “Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz, bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, bu konuşmanın ardından 22 Temmuz’da Bursa’da gerçekleşmesi planlanan Melike Şahin konseri iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki 22 Temmuz’daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur” şeklinde bir açıklama yayınladı.

Bu iptal kararı, Melike Şahin’in konuşmasının yarattığı tartışmalar veya başka faktörlere dayanıp dayanmadığı hakkında daha fazla ayrıntıya sahip değiliz. Ancak bu gelişme, konserin iptal edildiğini ve kamuoyuna duyurulduğunu belirtmektedir.