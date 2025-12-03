Türkiye’nin modern divası Melike Şahin geçtiğimiz hafta sonu BKM organizasyonu ile Eskişehir ve Ankara’da sahnedeydi. Her iki şehirde de sahnesi büyük ilgi gören Melike Şahin, dinleyicilerine üst üste unutulmaz iki gece armağan etti. Eskişehir’de Tayfun Kaba, Ankara’da ise Ceren Ocak imzalı zarif tasarımlarla sahneye çıkan Melike Şahin, güzelliği ve duruşuyla göz kamaştırırken Eskişehir’deki dinleyicilerin alkışlarla ve ıslıklarla şarkılara eşlik etmesi gecenin en unutulmaz anlarından biri oldu. Melike Şahin, BKM organizasyonu ile 20 Aralık’ta İstanbullu hayranları için bir kez daha Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahnede olacak.