Son dönemin sevilen sanatçılarından biri olan Melike Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 Mart’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek konserinin tüm gelirlerini Kahramanmaraş deprem felaketinden etkilenen kadınlar için bağışlayacağını duyurdu.

“Benim ve ekip arkadaşlarımın işi bu. Bizler de işimizi yapabildiğimiz ölçüde kendimizi işe yarar ve iyi hissedebiliyoruz. Bundan dolayı 10 Mart’ta gerçekleşecek olan konseri yapmaya karar verdik. Konserden kazanacağımız tüm gelirleri deprem bölgesinde yardım bekleyen kadın depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Mor Çatı‘ya bağışlıyoruz.”

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