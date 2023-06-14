Ünlü şarkıcı Melike Şahin, katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda Sedat Arpalık ile sessiz sedasız evlenen şarkıcı, basın mensuplarının evlilik hakkındaki sorularını yanıtladı.

Şahin, konu ile ilgili “”6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya… ‘Neden yapmıyoruz?’ diye sordum. Eşim de kabul etti. Artık hep beraber kutlayalım dedik. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim” ifadelerini kullandı.