‘Karadayı’, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ ve son olarak ‘Mahkum’ adlı dizide rol alarak izleyici karşısına çıkan Melike İpek Yalova, hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyordu. Yalova, kısa zaman önce hayvan hakları savunucusu Banu Aydın’ın sokakta yalnız başına olan bir köpek için yaptığı sahiplenme paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Ünlü oyuncu, ‘Maverick’ ismini verdiği köpeği sahiplenerek tüm sağlık problemlerini çözmek için elinde geleni yaptı. Sevimli dostuna yuva olan Yalova, konu hakkında ise “Hayvanların umursanmadan sokağa atıldığı bir dönemde Banu Aydın mükemmel işler yapıyor. Bizi de ‘Maverick’le tanıştırdı, o artık benim yeni çocuğum” ifadelerine yer verdi.