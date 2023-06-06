Son dönemin en güçlü kadın sesleri arasında gösterilen şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni’ndeki konuşmasıyla gündem oldu. Aldığı ödülü katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan ettiğini söyleyen Mosso, salondan uzun süre alkış aldı.

Gecede “En güçlü cover şarkı” ödülünün sahibi olan Melek Mosso, ödül konuşmasında şunları söyledi: “Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim.”