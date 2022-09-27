İran’da başörtüsünü kurallara uygun örtünmediği için gözaltına alınan Mahsa Amini’nin ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. İran’da protestolar devam ederken Melek Mosso‘dan protestolara destek geldi. Ünlü şarkıcı sahnede saçlarını keserek yaşanan olaya tepkisini ortaya koydu.

Melek Mosso, kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava Tiyatrosu konseri için geçtiğimiz akşam sahnedeydi. Ünlü şarkıcı, sahneden İranlı kadınlara destek eylemiyle dikkat çekti.

“İranlı kız kardeşlerimin yanındayım”

Sahnede ilk olarak ‘Ne Faydası Var’ şarkısı ile Selami Şahin’i ağırlayan Mosso, ‘Gel Desem de Gelme’ şarkısını ise İranlı sanatçı Aras İdol ile seslendirdi. Şarkının sonunda Mosso, İran’da Mahsa Amini’nin rejim güçleri tarafından katledilmesi ile başlayan protestolara destek vermek üzere sahnede saçını kesti. “İranlı kız kardeşlerimin yanındayım” mesajını verdi.

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