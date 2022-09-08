26 Eylül gecesi ilk Harbiye Açık Hava Tiyatrosu konserini verecek olan popüler şarkıcı ve besteci Melek Mosso duygularını şu cümlelerle anlattı:

”Daha küçücük bir çocukken, yastığa kafamı koyduğumda bugünün hayalini kurardım. Binlerce insanla beraber hep bir ağızdan şarkılar söylerdim güya, ışıklar olurdu, alkışlar olurdu derin bir ah çektirirdi, küçük göğüs kafesime kelebekler dolardı. Şimdi içimde çiçekler açıyor, küçük Melek’in ağzı kulaklarında. sahip olduğum karakter ve ruhla savunduğum her şeye ithafımdır bu Konser. Sesim, sesi duyulmayan herkes ve her varlık için yükselecek Harbiye’den…”