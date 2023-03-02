Şarkılarıyla ve sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren son yılların başarılı sesleri arasında yer alan Melek Mosso, evine gelen doğal gaz faturasını görünce şok geçirdi.

Melek Mosso, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde 6 bin 700 TL’lik doğalgaz faturasını paylaşarak, “Kabul edemiyorum, hazmedemiyorum, bıktım. Gelen zamlar faturama şu şekilde yansımış. Evim büyük evet ama geçen kış kombiyi en köklediğim zaman 3 küsur gelirdi. Gören saray ısıtıyorum sanır. Ben vatandaş olarak bu faturaları ödemek için yaşamak istemiyorum. Şimdi ‘paran var ödersin’ diyen troller olacaktır. Arkadaşlar bu hepimizin faturasına yansıyan bir durum. Hadi ben ödeyeyim siz nasıl ödeyeceksiniz? Ben onun derdindeyim” ifadelerini kullandı.

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