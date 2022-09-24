Okul yıllarına çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Melek Mosso, gönderisine “Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm” notunu düştü.

Paylaşımıyla takipçilerini ikiye bölen Mosso hakkında bazıları estetik yaptırarak yıllar içinde değiştiğini söylerken, bazılar ise “Melek hanım elf kulaklarınız aynı hiç değişmemişsiniz “, “Bakışların masumiyetini ve temizliğini gören her kişi bugünleri ve büyük başarıları görebilirmiş”, “Çok tatlısınız” gibi yorumlarda bulundu.

Estetik yaptırdığı yönünde gelen çok sayıdaki yorumlar üzerine Mosso, “Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye” sözleriyle yanıt verdi.