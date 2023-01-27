Son olarak ‘Prestij Meselesi’ adlı yapımda rol alan oyuncu Melek Baykal, ‘Ahududu’ adlı tiyatro oyununu sergilemek için geçtiğimiz gün Denizli’ye gitti. Baykal, iki oyuncu arkadaşıyla beraber uçaktan indikten sonra şehir merkezine gitmek için taksi kullanmak istedi. Ancak bagajları alan taksi sürücüsü, havalimanı içerisinde yolcu almanın yasak olduğunu için kendilerini havalimanı kapısında araca alabileceğini söyledi.

Havalimanı çıkışına kadar yürümek zorunda kalan Melek Baykal, yaşadıkları olay anını videoya alarak sosyal medya hesabından yayınladı. 68 yaşındaki usta oyuncu, “Böyle rezillik görmedim” notunu düşerek paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Bakın ta uzaktaki binadan itibaren yürüyoruz. Taksi önden gidiyor bavullarınızı aldı. Biz yürüyoruz. Böyle bir şey nerede görülmüş? Hastası var, engellisi var, hamilesi var. Ben hayatımda dünyanın hiçbir yerinde böyle kepazelik görmedim.”