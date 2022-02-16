Yaklaşık dört ay önce aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak ile Nazlı Çetin’in ayrıldığı iddia edildi.
Kanal D’de yayınlanan yargı dizisinin sevilen oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak’ın sevgilisi Nazlı Çetin’den ayrıldığı ileri sürüldü.
İlişkilerini sosyal medyaya da taşıyan çift, zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşmıştı.
‘Ayrıldılar’ iddiası
TV100’ün haberine göre; Ak ve Çetin, fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldığı iddia edildi.
Sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden Mehmet Yılmaz Ak ve Nazlı Çetin, birlikte çekilen fotoğraflarını kaldırdı.