MasterChef Türkiye’de jüri üyeliği yapan Türkiye’nin en ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, yıllar önce Yemekteyiz programına katıldığı görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Mehmet Yalçınkaya bu görüntülerle görenleri şok etti

2011 yılında yayınlanan Yemekteyiz programının “Şefler” bölümüne katılan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, diğer katılan şefler ile kozlarını paylaştı.

Executive şef Burçin Acar, Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı’nın da yer aldığı yarışmaya ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi, Euro Türk takım kaptanı ve 2008 Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisi dünya üçüncüsü ünvanları ile katılım sağladı.

İlginizi çekebilir: