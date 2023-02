Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen iki büyük deprem ardından tüm Türkiye depremzedeler için seferber olurken, Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı. Şef Mehmet Yalçınkaya, depremzedeler için ekibiyle beraber gün boyu yemekler yaptı.

“Lüks mobilyalar, arabalar, her şey boş”

Kahramanmaraş’ta ‘MasterChef Türkiye‘ ekibiyle birlikte depremzedelere yardım eden Mehmet Şef, sosyal medyada görenleri duygulandıran bir paylaşım gerçekleştirdi. Mehmet Yalçınkaya, ‘Birlikte başaracağız’ etiketi ile şu mesajı takipçilerine iletti:

Gün sonu; insan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an her şey boş. Eksi 2 derece dışarısı, Kahramanmaraş’da binlerce insan çadırlarda Lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş. Çocuklar kadınlar yaşlılar… Kaybedilen aile acısıyla yaşama tutunmak zor. Bu düşüncelerle gün sonu gözlerim kapanmıyor bir türlü. Allah bu acıları bir daha göstermesin canım yanıyor.

İlginizi çekebilir;