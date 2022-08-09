MasterChef yarışmasında jüri olan şef Mehmet Yalçınkaya, annesiyle beraber çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede sosyal medya da dikkatleri üzerine çeken Yalçınkaya’nın, annesiyle olan benzerliği görenleri şaşırttı.

Annesinin kopyası

Sosyal medyasını aktif bir şekilde kullanan Mehmet Yalçınkaya, son olarak annesiyle olan fotoğrafını paylaştı. Yalçınkaya’nın, fotoğrafını gören takipçileri “tıpkı annesine benziyor”, “Hık demiş burnundan düşmüş” gibi yorumlar yaptı.

İlginizi çekebilir: