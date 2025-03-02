Kozmetik dünyasında yenilikçi formülleriyle dikkat çeken eczacı Mehmet Müderrisoğlu, yılların birikimiyle özel cilt bakım ürünleri geliştirmeye devam ediyor. Babadan oğula geçen Rebul mirasının ardından kendi markası MFM Nutra ile güzellik dünyasında fark yaratan Müderrisoğlu, son dönemde özellikle çene hattı ve boyun bölgesi için geliştirdiği MFM Chin-Up kremiyle gündemde.

Cilt bakımında bilimsel araştırmaların ve doğru içeriklerin önemini vurgulayan Müderrisoğlu ile kozmetik dünyasındaki son gelişmeleri, çene hattının estetik açıdan önemini ve gelecekte bizleri bekleyen yenilikleri konuştuk. Keyifli okumalar!

-Mehmet Bey hep özel uzmanlık gerektiren cilt problemlerine yönelik kremler üretiyorsunuz? Bu tip kremlerin AR-GE’si ne kadar sürüyor?

Hem erkekler hem kadınlar için güzellik simetri ve denge demek. Şimdi özellikle çene hattı üzerinde çalışıyorum. Güzellik öznel olsa da, çene hattı sizi daha güzel ya da daha erkeksi kılabilir. Erkeklerde, güçlü, köşeli bir çene hattı genellikle erkekliği ve gücü ifade eder; ancak, kadınlarda belirgin bir çene hattı kadınlığı ve zarafeti ifade eder.

Kremlerin Ar-Ge’si ortalama 3 ay sürüyor ama aslında 53 yılın tecrübesi var. Öncelikle ne yapacağıma karar verdikten sonra en az 3 ay hangi hammaddeleri kullanmam gerektiğine dair çalışma yapıyorum. Bu süreç içinde dikkat ettiğim en önemli konu hammadde alacağım firmaların güvenirliği oluyor. Hammaddeleri İsviçre, İngiltere, Almanya, Fransa kökenli dünyanın en saygın firmalarından alıyorum. Sonra formülasyonun oluşturulması çevremdeki yaklaşık 100 civarında kişi kullandıktan ve olumlu geri dönüşleri aldıktan sonra piyasaya çıkamaya karar veriyorum.

Gerçekten de çene hattı kreminiz bu ara çok konuşuluyor? Bu kadar kısa zamanda yaptığı toparlayıcı etki herkesin dilinde? Ne var içinde?

Kulak memesinden diğer kulağa uzanan çene hattı ile birlikte boyun ve dekolte için ürettiğim krem, 3 etkiye sahip. Birincisi bölge yağ içerdiği için yağın ısıtılarak müteakip reaksiyonlara hazır olması sağlanıyor. İçinde beyaz hardal tohumu ve Meksika biberi yer alıyor. Ayrıca spiriluna yosun özü ile cildin taze ve genç kalmasını sağlanıyor. Sarcoicapnos (ağaç kabuğu) ile yağlar metabolize oluyor ve gerginlik sağlanıyor.

Cildin gergin, taze ve bakımlı gözükmesi içinde İsviçre’nin şaraplık üzümlerinin çekirdeği ve çeperinden üretilen bir enzim ile parlak bir görünüm sağlıyoruz. Krem gerçekten de kısa sürede etki ediyor. Deneyenler genelde 3 ay gibi süreçte sonuç alacaklarını beklerken 3 hafta içinde aynada sonuç görmüş olduklarını ve etkiye inanamadıklarını ifade ettiler.

– Çene hattı kremini ne kadar süre kullanmak gerekiyor? Etkileri kalıcı mı?

Çene hattı kremini temiz cilde ilk ay, sabah ve akşam kullanmak gerekiyor. İstenen görüntü kazanıldıktan sonra günde 1 kere kullanılması yeterli. Etkilerin kalıcı olması kişinin çene kremini düzenli olarak kullanmasına bağlı.

– Selülit kreminiz Guarana aynı şekilde. Etkileri konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Geçmişte yurtdışında üretilen çok tanınmış markaların selülit kremlerini aldım. Ve yakın çevrem de kullanarak beklentileri karşılamadığı gördüm. Daha sonra istenen etkilerin elde edilebilmesi için gerekli hammaddelerin araştırmalarını yaptım. Ve bir formül çıkardım. Bu formülü kullananlar bir mucize olduğunu söyleseler de ben bu sonucun bilimin ve araştırmanın bir eseri olduğunu ifade ettim. Zaman içerisinde her bulunan yeni hammaddelerle ilgilendiğim için aklıma uygun düşen yenilikleri ilave ederek kremi yeniledim. Bugün Guarana Slim, en iyi sonucu veriyorsa nedeni bilimin ışığında, üst düzey hammaddeleri kullanmaktan geçiyor.

Rebul’den MFM Nutra’ya

Mehmet Müderrisoğlu’nun kozmetik dünyasındaki deneyimi, Rebul markasını geliştirmesi ve köklerine dair etkileyici bir hikâyesi var. Babadan oğula geçen iş geleneğini, tarih ve yenilik arasında bir köprüyü ifade eden Rebul artık bir dünya markası. Müderrisoğlu, çalışmalarını durdurmayan, “Bir işime bir de eşime aşığım” diyecek kadar üretmeyi ve dünyaya bilgisini katmayı seven biri. Oğluna devir ettiği Rebul’den sonra yine hayranı olduğu kozmetik sektöründe MFM Nutra markası ile yeni bir oluşumu gerçekleştirdi. Geleneksel formüllerle çağdaş cilt bakımı arasında bir denge kurarak uzman anti-aging ürünler üretmeye devam ediyor.

– Sizin bilgi birikiminiz başka hangi uzman kremleri bizimle tanıştıracak?

Şu anda yapmış olduğum 3 farklı çalışma mevcut ancak bunların başarıya ulaşmaları ve üretim seviyesine gelmeleri zaman alacağı işin ilerleyen zamanlarda size bilgi vereceğim.

– Ciltte devrim yapacak dediğiniz içerikler nelerdir? Gelecekte bizi neler bekliyor?

Hücre kökenine inen, telomerlerin kısalmasını önleyen, dış etkenlerin zararını azaltan hammaddeler gelmek üzere. Kök hücre kullanımı şu an odağıma aldığım yaklaşımlardan biri. Hücrenin sağlıklı ve uzun ömürlü olması, yaşlılık gibi çeşitli cilt hastalıklarına yakalanmayı da önlüyor.