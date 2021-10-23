Mehmet Dinçerler’den Sevgilisi Hadise’ye Doğum Günü Sürprizi

Geçtiğimiz yaz ani bir şekilde oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandıran ünlü şarkıcı Hadise, çok vakit geçmeden genç iş adamı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.

Başta Tulum’da daha sonra Bodrum’da tatil yapan çiftin yan yana gözüktükleri ilk fotoğraflar ağustos ayında çıkmıştı. Sonrasında Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile olan fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Dün akşam Mehmet Dinçerler, 36 yaşına basan Hadise’ye sürpriz bir doğum günü kutlaması yaparak sevgilisini Paris’e götürdü. Çiftin mutlu anını Hadise, sosyal medya hesabından attığı hikayeyle paylaştı. Hadise’nin Eyfel manzaralı paylaşımındaki “‘’Doğum gününde seni Paris’e götüreyim” dedi…” notu dikkat çekti.

Ailesinin Hadise ile yaşadığı aşka onay vermediği iddia edilen ve bu ana kadar hiçbir açıklama yapmayan Dinçerler, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sevgilisinin yaş gününde gönlünü kazandı.

Mehmet Dinçerler, sevgilisi Hadise ile birlikte çektiği fotoğrafları “Hep yanımda ol, iyi ki doğdun” notuyla paylaştı.