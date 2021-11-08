Mehmet Dinçerler ve Hadise çiftinden Eyfel manzaralı romantik paylaşım

Geçtiğimiz yaz aylarında Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hadise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 22 Ekim tarihinde doğum günü kutlaması için Paris’e giden Dinçerler ve Hadise çifti, romantik bir tatil yaparak aşk tazelemişti.

Son paylaştığı Instagram hikayesinde ünlü şarkıcı Hadise, Eyfel Kulesi karşısında Dinçerler ile el ele verdikleri fotoğrafı Christina Aguilera’nın ‘Unless It’s With You’ adlı şarkısıyla paylaşarak, “Sonsuza dek” notunu düştü.