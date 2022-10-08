Geçtiğimiz nisan ayında evlenip, 30 Eylül’de boşanma kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. Boşanma süreci devam ederken Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz’ın samimi görüntülerinin ortaya çıkması, ayrılık nedenlerinden biri olarak düşünüldü. Geçtiğimiz akşam bir ödül töreninde objektiflere yansıyan Durmaz, bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Basın mensuplarının “Hadise ve Mehmet Dinçerler’in boşanmasının sebebi olarak gösteriliyorsunuz” sözlerine üzerine fenomen isim, “Yok artık. O görüntüler çıktığında boşanma haberleri çıkmıştı. Mehmet ve Hadise benim eski arkadaşlarım. Görüntülerin çekildiği yer de benim doğum doğum günü partimdi. Deha’da orada sahneye çıkmıştı. Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım. Herkese ne kadar samimi davranıyorsam ona da o kadar samimiydim. Ben samimi biri olduğum için insanlar öyle bir algı yaratabiliyor. Arabadaki görüntüleri de ben paylaşmıştım zaten. Bunda ne aranıyor merak ediyorum” ifadelerini kullandı.