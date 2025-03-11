Son dönemde şirketiyle ilgili çıkan asılsız haberleri her fırsatta yalanlayan Mehmet Dinçerler, ünlü fotoğrafçı Tamer Yılmaz‘ın objektifi karşısına geçti. Güçlü ve kendinden emin duruşuyla bugüne kadar başarılı projelere imza atan Dinçerler; liderlik vizyonunu Tamer Yılmaz objektifiyle güçlendirmek için özel bir çekim gerçekleştirdi.

Her daim stiline önem veren Dinçerler, modern ve şehirli stilden ofis stiline, casual’dan spor şıklığa uzanan tarzıyla da adeta modellere taş çıkardı. Mehmet Dinçerler ‘in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf çekimi görüntüleri büyük beğeni topladı.