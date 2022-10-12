30 Nisan 2022 tarihinde evlendiği iş adamı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde boşanan Hadise, önceki gün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında ‘Kız çocukları dünyayı değiştirir’ başlığıyla düzenlenen bir konferansta konuşmacı oldu. 36 yaşındaki ünlü şarkıcı, özel hayatında dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yaklaşık 3 aydır Unicef Türkiye’nin Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, “Sanatçı, ne yaparak genç kızlara ilham verebilir?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Seçtiğim şarkılar, anlatmak istediğim hikâyeler… Benim şarkılarıma baktığınızda ‘Prenses, Mesajımı Almıştır O’, ‘Sıfır Tolerans’, ‘Küçük Bir Yol’.. Aslında bunlar kadının gücünü anlatan hikâyeler. Hep böyle düşünüyordum, hep de böyle düşüneceğim. Hiçbir zaman şarkılarımda ‘Ay yalnız kaldım, ay mutsuzum’ diyen kadın olmadım. Hepimiz şu hayatta mutlu olmanın peşindeyiz. Hayatımızda bize mutsuzluk veren şeylerden uzak durmamız lazım. Ben de bunu yapıyorum. Bana kötü gelen şeylerden uzak duruyorum. Bu da bana güç veriyor.”