Cem Yılmaz’ın ustasının Leman çizeri Ahmet Yılmaz olduğunu söyleyen ünlü mizahçı ve Leman Dergisi’in kurucu ortağı Mehmet Çağçağ, Cem Yılmaz’ın ilk çıkış yaptığı günleri anlattı.

YouTube üzerinden yayın yapan kültür-sanat kanalı Pi Arte TV’de “Gülünce Çok Güzel Oluyon Türkiyem” programında Oyuncu -Yazar -Showmen Mahir Mircan K.’nın gerçekleştirdiği söyleşide konuşan Mehmet Çağçağ, Cem Yılmaz’ın Leman’daki ilk günlerini ve nasıl çıkış yapıp yıldızlaştığını anlattı.

Leman dergisine çizer olarak gelip kendi yetenekleri ve çabasıyla Türkiye’nin önemli ve çok konuşulan yıldız şovmeni olan Cem Yılmaz’ın yolunu ilk açanlardan biri olan Mehmet Çağçağ, karikatürist olarak gelip stand-up gösterileriyle “şovmen” olarak ünlenen, yıldızlaşan Cem Yılmaz için şunları söyledi: Leman Kültür’ü daha çok dergi çizerleri sağa sola dağılmasın, Beyoğlu kafelerinden toplamayalım, iş için gerekli olduğunda hemen aşağıdan çağıra bilelim, aynı zamanda böyle bir kültür ortamı olsun diye kafe amaçlı açmıştık.”

Cem Yılmaz geldiğinde de çok başarılıydı, kısa sürede yıldızlaştı

“Cem Yılmaz dergiye geldiğinde dört espri getirmişti, dördü de iyiydi. Şaşırdım, çok nadirdir, getirilen dört esprinin dördününde iyi olması. Cem’in yetenekli olduğunu, hemen kapı açılması gereken biri olduğunu gördüm. “Cem sana Leman kapısı açık ama masan yok, masayı hak edeceksin. Git bir ustanın masasına otur, o geldiğinde masayı temiz bırak. İzin verirse onun yanında otur, çalışmasını izle, onunla sohbetinle çok gelişirsin.

Ahmet Yılmaz’ı, masasını tercih etmişti Cem. Ahmet’in espri tarzı da Cem’e çok yakındı. Usta olarak Ahmet’i seçmişti. Balonları onun gibi yazmak istiyordu. Kıllanan Adam’ı Ahmet askere gittiğinde Cem’e çizdirmiştik. Hem esprisini buldu hem de çizdi. Çok insan da anlamadı.

Ahmet’in espri anlayışı Cem’le sahnede vücut buldu. Onun konuştuğu, çizdiği şeyler, derginin içinde çok konuşulan şeyler, Cem’le sahneye taşındı.

Cem tabii ki büyük bir yıldız gibi doğdu. Sanki Türkiye’nin beklediği bir şeymiş gibi, beklenmedik biçimde benimsendi ve hızla yayıldı. Çok kısa bir zamanda çok büyük bir şöhrete erişti. Leman sesini, dilini canlı görüntülere taşıdı, sahneye taşıdı.”

İlk sahneye çıkışı Leman Kültür Kafe’de oldu

Tuncel Kurtiz abi “Küçük bir sahne yapalım, ben çıkıp şeyh Bedreddin okuyayım, şiirler okuyayım, çevremden insanlar gelip şiirler okusun” dedi. Böyle gösteriler süreci başladığında yine Tuncel abinin önerisiyle Mehmet Esen sahneye çıkmaya, meddah gösterileri yapmaya başladı, Cem’le de arkadaş olmuştu. Cem’in stand-up serüveni de böyle başlıyordu.

Mehmet Esen çok iyi bir insandır fakat yıllarca Almanya’da yaşadı. Türkiye’deki mizah anlayışından, gelişiminden uzak kaldığı için esprileri bize biraz eski geliyordu.

Bir gösterisinde Cem Yılmaz Mehmet Esen’e, “öyle uzaylı mı kaldı” diye laf atarak takıldı. Mehmet de “çok biliyorsan gel sen anlat” dedi. Cem sahneye çıkıp kendi tarzında anlattı espriyi. Çıkış o çıkış…