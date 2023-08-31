Ünlü çift Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs sabahı ele ele girdikleri mahkeme salonundan ele el çıkarak sonlandırmış, haklarında çıkan iddialara verdikleri duygu yüklü cevaplarla da bir süre gündemden düşmemişti. Son olarak evliliklerinin ihanet nedeniyle sona erdiği yönündeki iddialara verdiği cevapla gündem olan oyuncu Aslantuğ, bu kez şaşırtan bir iddiayla gündem oldu.

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan’la 27 yıllık evliliklerinin ihanet nedeniyle bittiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada; ”Kolay olmadı. Acı çektim, üzüldüm, aylarca kelimeler bulmaya çalıştım. Çok zarif, çok asil, bir duyguyla bir muhatap ile 30 yıl geçirdim. Oraya saygım sonsuz. Ben oraya ihanet etmedi’’ ifadelerini kullanarak iddiaları yalanlamıştı. Oyuncu Aslantuğ’un hakkında çıkan ‘ihanet’ iddialarının ardından bu kez Pınar Şipaloğlu ile birlikte olduğu öne sürüldü. Şipaloğlu’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise iddiaları doğrular nitelikte oldu.

“Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir!”

Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Şipaloğlu, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, “Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi… Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter” yazarak, kalp emojisi koyarak, birlikte olduğunu söyledi. Snob Magazin’in özel haberine göre; Bozcaada’da tanıştıkları iddia edilen Mehmet Aslantuğ ile Pınar Şipaloğlu’nun üç haftadır yakın olduğu söyleniyor.