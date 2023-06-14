27 yıllık eşi Arzum Onan’dan iş insanı Gözde Akpınar ile yasak aşk yaşadığı için boşandığı iddia edilen oyuncu Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından zehir zemberek ihanet açıklama yaptı. Oyuncu, “Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor. Haysiyetsizlik, şerefin taammüden katilidir” dedi.

Geçtiğimiz ay Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ’un iş insanı Gözde Akpınar ile ilişki yaşamaya konuşuldu. İhanet iddialarını yanıtlayan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

“Hiç tanımadığım bir hanımefendinin…”

Mehmet Aslantuğ, Instagram hesabından “Kaptanın Seyir Defteri” isimli yazısında şu ifadeleri kullandı: Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası / mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş. Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere… Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!

Oysa daha dün ‘Siyaset değil, haysiyet mücadelesi’ diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım. Haysiyetsizlik, şerefin taammüden katilidir! Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor.