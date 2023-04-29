1996 yılında nikah masasına oturan Mehmet Aslantuğ – Arzum Onan çifti 27 yıldır gözlerden uzak bir şekilde evliliğini sürdürüyordu. Can adında 22 yaşında bir çocukları bulunan çiftin aylardır aralarının bozuk olduğu ve boşanma aşamasında oldukları iddia edildi. Öte yandan TİP’ten milletvekili adayı olan Aslantuğ’un Sabah gazetesi tarafından karalama kampanyasına maruz kaldığı da iddialar arasında. İşte detaylar…

Günaydın yazarı Sonat Bahar’ın haberine göre, Arzum Onan’ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı ve hatta evleri ayırdıkları detayı yer aldı.

İddia o ki, Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliğinde son dönemde sallantılar var. Yakın çevresine psikolojik şiddet gördüğünü söylediği iddia edilen Arzum Onan’ın aralık ayında Caddebostan’da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk’e yerleştiği ve boşanma davası açtığı, söz konusu haberde yer alan iddialar arasında.

Karalama kampanyası mı?

Öte yandan, sosyal medyada bu haberin asılsız olduğu ve Sabah gazetesinin siyasi hareket ederek Mehmet Aslantuğ’u olumsuz haberlerle gündeme getirme amacı taşıdığı da konuşuluyor. İddiaya göre, TİP’ten milletvekili adayı olan Aslantuğ, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi tarafından karalama kampanyasına maruz kalıyor.