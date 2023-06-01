Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği, geçen pazartesi günü görülen duruşmayla sona erdi.

Boşanma duruşmasına el ele gelen çift, kararın ardından adliyeden yine el ele ayrıldı. Arzum Onan daha önce yaptığı açıklamada ayrılmayı eşinin istediğini söylemişti. Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan Mehmet Aslantuğ ise suskunluğunu sosyal medyada bozdu. Ünlü oyuncu, Instagram sayfasında duygularını dile getirdiği bir paylaşım yaptı, ancak o paylaşımı kısa süre sonra sildi.

“Son 6 aydır ev olarak ayrıyız”

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan’la yıllar önce çektirdikleri bir kareyi Instagram sayfasına şu yazıyla birlikte ekledi:

“Bu mesaj gönül verenlerle / gönül koyanlara borcumdur. Kiralık gönülleri hiç ilgilendirmez. Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela… Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994). Duygusal göçünü başlatalı kabaca 1 yıl oldu. Ve o göçte de ‘mayıs’ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum. Son 6 aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü. Neyse. Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira, 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde.”