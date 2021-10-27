Mehmet Aslan’dan Simge Sütşurup Açıklaması

Gazinocular kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan’ın oğlu siyasetçi ve oyuncu Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin olduğu gün Beşiktaş’ın stadının fotoğrafını çekip sarı-kırmızı kalp emojileriyle Instagram hesabından paylaşmıştı.

Maçın başlama düdüğünün çalınmasına dakikalar kala Aslan’ın çektiği aynı kareyi, Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup’un kız kardeşi Simge Sütşurup’un da sosyal medyada paylaşması, Mehmet Aslan ve Sütşurup ikilisinin aralarında aşk yaşandığı iddialarını ortaya çıkarmıştı. Mehmet Aslan, son yaptığı paylaşımda tüm bu iddialara açıklama getirdi.

Mehmet Aslan, Instagram’ından yayınladığı açıklamada, “Aynı takımı tuttuğum, yıllardır arkadaşım olan birinin hikayesini beğenip, paylaşmam bizi sevgili yapmaz! Sadece İYİ bir dostuz demektir! Böyle de devam. Sevgiler…” ifadelerini kullandı.